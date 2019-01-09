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"Праздники закончились": Крушельницкий остался без денег

20:49
  • среда
  • 09 января 2019

Российский керлингист не может оплатить пошлину в Спортивном арбитражном суде

Лишенный олимпийской медали по делу о допинге Александр Крушельницкий ищет деньги на оплату пошлины в Спортивном арбитражном суде (CAS). За помощью от его лица к "неравнодушным" обратился агент российского керлингиста Андрей Митьков.

Представители спортсмена подали запрос на предоставление бесплатной юридической помощи, однако суду необходимо выплатить одну тысячу швейцарских франков (это примерно 68 тысяч рублей) до 11 января, чтобы дело было открыто.

"Вчера вечером получили, наконец, ответ из CAS по обращению Александра Крушельницкого. Значит, праздники точно закончились… Денег нет, сами найти пока не можем. Если какой-то неравнодушный человек, сможет помочь Саше финансово в его стремлении докопаться до истины - будем благодарны", - написал агент россиянина в Facebook.

Ранее Крушельницкого дисквалифицировали на четыре года за то, что в его пробе, которую он сдал во время Олимпиады 2018 года, был обнаружен запрещенный препарат мельдоний. Его лишили бронзовой медали. Спортсмен отрицает вину в употреблении допинга, в конце декабря он подал на апелляцию.

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