Зачем эксперты WADA прибыли в Москву

Россия достигла понимания с сотрудниками Всемирного антидопингового агентства

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) прибыли в Москву для получения базы данных московской антидопинговой лаборатории.

В ноябре и декабре эксперты WADA дважды посетили Москву, однако не смогли извлечь базу данных, поскольку их оборудование не прошло сертификацию в соответствии с российским законодательством, отмечает "ТВ Центр". Как сообщили в пресс-службе Кремля, российская сторона достигла понимания с WADA по вопросу о передаче данных проверок допинг-проб россиян.

В сентябре прошлого года исполком WADA вернул Российскому антидопинговому агентству статус соответствия кодексу, которого организация была лишена в 2015 году. Главным условием восстановления РУСАДА в правах было предоставление российской стороной до 31 декабря прошлого года доступа к данным проверки допинг-проб российских спортсменов. Они хранятся в московской лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием.