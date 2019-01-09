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Зачем эксперты WADA прибыли в Москву

22:17
  • среда
  • 09 января 2019

Россия достигла понимания с сотрудниками Всемирного антидопингового агентства

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA)  прибыли в Москву  для получения базы данных московской антидопинговой лаборатории.

В ноябре и декабре эксперты WADA дважды посетили Москву, однако не смогли извлечь базу данных, поскольку их оборудование не прошло сертификацию в соответствии с российским законодательством, отмечает "ТВ Центр". Как сообщили в пресс-службе Кремля, российская сторона достигла понимания с WADA по вопросу о передаче данных проверок допинг-проб россиян.

В сентябре  прошлого года исполком WADA вернул Российскому антидопинговому агентству статус соответствия кодексу, которого  организация была лишена в 2015 году. Главным условием восстановления РУСАДА  в правах было предоставление российской стороной до 31 декабря  прошлого года  доступа к данным проверки допинг-проб российских спортсменов. Они хранятся в московской лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием.

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