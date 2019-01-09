Беспомощный Мюллер сфабриковал дело Весельницкой

Адвокат связала обвинения США со своей работой по "закону Магнитского"

Санкции США против России из-за предполагаемого вмешательства в американские выборы - это "свидетельство слабости политики Соединённых Штатов". Такое заявление сделал замглавы МИД Сергей Рябков. Он напомнил, что за почти два года расследования спецпрокурора Мюллера о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в выборы никаких доказательств так и не представлено. В Вашингтоне, сейчас, правда, заняты другим - очередным обострением борьбы за власть.

Любитель громких заявлений и импульсивных действий, Дональд Трамп в этот раз на обострение не идет. Ожидалось, что он объявит чрезвычайное положение и прикажет Пентагону возвести стену на границе с Мексикой за счёт военного бюджета. Но нет! Президент миролюбиво приглашает оппонентов за стол переговоров. Говорит: Америка на грани гуманитарного кризиса. И больше не может принимать нелегальных мигрантов. Тем более что многие из них - бывшие наркоторговцы. А потому нужно закрыть границу. Демократы должны дать добро. Пусть это и дорого обойдется - почти в шесть миллиардов долларов.

"Единственное решение заключается в том, что демократы приняли бы закон о расходах, который бы защищал наши границы и открыл бы правительство. Эта ситуация может быть разрешена на встрече за 45 минут. Я пригласил лидеров Конгресса завтра, чтобы сделать это", - заявил президент США Дональд Трамп.

Телеобращение - жанр для Трампа новый, так как обычно он общается с миром через свой Twitter. И не зря: многие кабельные телеканалы сначала хотели отказать Белому дому в трансляции. Якобы под давлением демократов. Не сработало. Но и шансы договориться с оппонентами у главы США крайне невысокие. Те уже отказались поддерживать любые законопроекты его администрации. Одним из первых не набрал голосов документ о санкциях против Сирии и тех, кто с ней сотрудничает, в том числе против России.

"Трамп не смог заставить Мексику заплатить за неэффективную стену. Американская демократия так не работает. Трамп апеллировал к страху, а не к фактам, к разделению, а не к единству. Мы можем открыть правительство и продолжить наши дебаты. Однако символом Америки должна быть Статуя Свободы, а не стена", - сказал лидер демократического меньшинства с Сенате Конгресса США Чак Шумер.

Дональд Трамп парирует - будто издевается: не нравится стена - будет забор. Не из бетона - из американской стали. Даже эскиз в соцети публикует. Однако сотням тысяч американских госслужащих не до смеха. Они остаются без зарплаты или отправлены в отпуска за свой счет. Национальный парк Роки-Маунтин в Колорадо не работает уже третью неделю. И подобные таблички в США повсюду. Закрыты музеи, мосты, госучреждения. На повестке и вопрос авиабезопасности. Авиадиспетчеры массово уходят на больничные в знак протеста.

"Мне нет дела до их политических взглядов. Никого нельзя лишать зарплаты за выполненную работу", - считает вице-президент Национальной ассоциации авиадиспетчеров Дрю МакКвин.

Еще чуть-чуть и этот шатдаун может стать самым продолжительным в истории США. Пока антирекорд - за правительством Билла Клинтона. 21 день. Трамп угрожает: на этот раз могут пройти месяцы. Демократы в ответ напоминают: ВВП страны каждую неделю падает на одну десятую процента. А ещё горячо приветствуют усилия спецпрокурора Мюллера, который копает под президента со своей стороны. Пытается реанимировать дело о якобы вмешательстве России в американские выборы. Новые обвинения – предъявлены российскому адвокату Наталье Весельницкой. Той самой, которая якобы передала некий компромат на Хиллари Клинтон сыну Дональда Трампа. Теперь заявлено, что она вроде бы пыталась помешать расследованию против одной из российских компаний. И ничего, что с делом о мифической руке Кремля это никак не связано. В борьбе с американским президентом все методы хороши.

"Не знаю суть вопроса и обстоятельства. Полагаю, что это все направлено на то, чтобы не дать мне осуществлять профессиональную деятельность в том ключе, который болезнен для Америки, а именно - связан с "законом Магнитского". С той покупкой правосудия и Конгресса, чтобы не дать этим фактам стать публично известными. Я только таким образом могу это расценить", - заявила российский адвокат Наталья Весельницкая.

У политологов, впрочем, другая версия. Расследование Мюллера длится уже полтора года. По американскому законодательству сроки истекли. Однако федеральный суд подсобил и разрешил продлить еще ненадолго. При этом до сих пор никаких следов сговора Трампа и Путина, естественно, не найдено. А значит, спецпрокурору необходимо хоть что-то, дабы прикрыть свою беспомощность. Дело Весельницкой, пусть и сфабрикованное и за уши притянутое - как нельзя кстати.

Ольга Оксенич, Анна Пешехонова, "ТВ Центр".