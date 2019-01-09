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Умер последний в истории председатель Верховного совета СССР

21:40
  • среда
  • 09 января 2019

88-летний Анатолий Лукьянов скончался в Москве после тяжелой болезни

В Москве после тяжелой болезни скончался последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов. Ему было 88 лет. Политик возглавлял высший орган государственной власти Советского Союза в 1990-1991 годах.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве со всеми почестями, передает РИА Новости.

"Анатолий Иванович оказал мне большую честь, став моим доверенным лицом на всенародных выборах Губернатора. Вечная память", - написал губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Соболезнования выразили из в Совете Федерации России. Сенатор Николай Рыжков запомнил Лукьянова как выдающегося юриста и отличного поэта.

"Во всех юридических вопросах, по-моему, одним из ведущих юристов в нашей стране был <…> Он очень хороший был поэт, но особо никогда это не афишировал. <…> В этом отношении весьма скромно вел себя", - отметил Рыжков.

Анатолий Лукьянов родился 7 мая 1930 года в Смоленске. Во время войны работал на оборонном заводе. В 1948 году окончил школу и поступил на юридический факультет МГУ. С 50-х годов начал работать в советских органах власти. После избрания Михаила Горбачева президентом СССР, Лукьянов занял пост председателя Верховного совета.

После августовского путча в 1991 году его обвинили в попытке захвата власти и арестовали. В 1994 году он вышел на свободу по амнистии. С 1993 года по 2003 годы Лукьянов был депутатом Госдумы от Смоленской области.

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