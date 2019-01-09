Путин и Меркель созвонились из-за Сирии

Лидеры обсудили формирование Конституционного комитета в Сирии

Президент России Владимир Путин в среду вечером провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры двух стран продолжили обмен мнениями по ситуации в Сирии. В частности, обсуждались вопросы формирования Конституционного комитета на основе договоренностей, достигнутых в ходе четырехстороннего саммита в Стамбуле в октябре прошлого года.

Решение создать Конституционный комитет было принято на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи 30 января 2018 года. В этот орган войдут делегаты от правительства Сирии, оппозиции и гражданского общества.