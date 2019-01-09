Глушакову грозит уголовное дело

Ранее экспертиза МВД подтвердила факт избиения жены Глушакова

В отношении футболиста московского "Спартака" Дениса Глушакова могут возбудить уголовное дело после сообщений его жены Дарьи о побоях.

Ранее СМИ сообщили, что жену Дениса Глушакова действительно избивали. Экспертиза МВД подтвердила факт нанесения "побоев легкой тяжести".

"Это логично. Все необходимые документы были представлены, видимо, провели экспертизу так, как того требует закон, установили степень вреда здоровью. Вероятно, впоследствии будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщил РИА Новости адвокат Дарьи Сергей Жорин.

Денис и Дарья поженились в 2010 году, у них есть две дочери в возрасте семи и двух лет. В 2018 году пара решила развестись, процесс идет с осени. В октябре Никулинский суд Москвы арестовал счета футболиста, а 19 октября вынес решение, согласно которому он должен перечислять на содержание детей треть своего дохода.

В декабре Дарья Глушакова подала заявление об угрозах со стороны мужа в связи с бракоразводным процессом. Футболист, в свою очередь, обвиняет супругу в мошенничестве.