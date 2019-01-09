Российские наблюдатели не увидят выборы президента Украины

МИД Украины отказался регистрировать наблюдателей из России

Министерство иностранных дел Украины отказалось принимать заявки от наблюдателей из России для работы на президентских выборах по линии ОБСЕ.

Об этом глава МИД Украины Павел Климкин написал в письме директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингиборге Солрун Гисладоттир. Фотографию документа политик опубликовал в Facebook.

"Считаю это необходимым, когда речь идет о наблюдателях от страны-агрессора. Кстати, таких прецедентов немало в практике ОБСЕ", - заявил министр. В Москве заявления Климкина пока никак не прокомментировали.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. В день начала избирательной кампании – 31 декабря 2018 года – Киев ликвидировал все участки голосования в России из "соображений безопасности". Украинцы, проживающие в России, смогут проголосовать в Грузии, Казахстане или Финляндии.