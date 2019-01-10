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На Россию обрушился мощный циклон "Элеонора"

09:09
  • четверг
  • 10 января 2019

В российских регионах устраняют последствия непогоды

Во власти аномальных морозов по прежнему остаётся центральная часть России, а на Поволжье на смену холодам пришел мощный циклон "Элеонора", сообщает "ТВ Центр".

Он принёс снегопады с сильными порывами ветра до 18 метров в секунду и потепление. На крышах домов выросли многометровые сосульки. В Оренбургской области по-прежнему холодно. Там столбики термометров показывают минус 32. А в Якутии всего минус 50. Для региона это норма, но экстренные службы приведены в усиленный режим. В школах частично отменены занятия.

Уже несколько дней закрыта Военно-Грузинская дорога. После снегопада там оказались заблокированы по меньшей мере 200 машин. Спасатели развернули для водителей пункты обогрева. На маршруте дежурят медики, инспекторы ГИБДД и психологи.

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