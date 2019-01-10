Пустая трата времени: раздраженный Трамп сбежал от демократов

Переговоры президента США с демократами продлились недолго - Трамп их быстро покинул

Переговоры в Белом доме провалились. Президент США Дональд Трамп и лидеры демократов в Конгрессе не смогли договориться по вопросу возобновления финансирования правительства.

По словам Трампа, встреча с главой палаты представителей Нэнси Пилоси и лидером демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером оказалась "пустой тратой времени", отмечает "Газета.Ru".

На этом фоне парламентарии приняли законопроект о частичном возобновлении финансирования правительства. Однако он не предусматривает выделения из бюджета 6 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, на чем настаивает президент. Теперь документ должен согласовать Сенат, где большинство составляют республиканцы.

Напомним, из-за разногласий Трампа с конгрессом в стране с 22 декабря приостановлена работа правительства. 800 тысяч госслужащих находятся в неоплачиваемом отпуске.