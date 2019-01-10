​Опечаливший Путина мальчик из Черемхово умер от рака

Соболезнования семье малыша выразил губернатор Левченко

Мальчик из города Черемхово Иркутской области Владислав Шестаков, страдавший онкологическим заболеванием, скончался в ночь на 10 января. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Ранее тетя ребенка рассказала, что мальчика не удастся вывезти за рубеж на лечение. Причина в его крайне тяжелом состоянии. Кроме того, врачи заключили, что малыш нетранспортабелен.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко уже выразил соболезнования матери мальчика Наталье Мамрега и его семье, передает ТАСС. "Такая страшная беда вызвала в наших сердцах сочувствие и боль. Вместе с вами в эти дни скорбят и разделяют горечь утраты все жители Иркутской области", - отметил Левченко.

Ранее о помощи Владиславу просили президента России Владимира Путина. Это произошло 20 декабря в ходе большой пресс-конференции главы государства. К российскому лидеру обратились с просьбой помочь в перевозке к месту лечения тяжелобольного трехлетнего мальчика. У него обнаружили нейробластому забрюшинного пространства четвертой степени.

Известие сильно опечалило президента России. "Поможем обязательно! После пресс-конференции коллеги подойдут к вам и возьмут ваши координаты", - сказал Путин обратившемуся к нему журналисту.

Владислава согласилась принять одна из клиник Турции. Однако врачи, наблюдавшие за ним, признали его нетранспортабельным. То же самое заявили медики в Испании и Германии, отказавшиеся принять малыша на лечение.

В последние дни мальчик был подключен к искусственной вентиляции легких. Ребенок находился на сильных обезболивающих препаратах. Кроме того, ему регулярно переливали кровь.