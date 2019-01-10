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"Ты тварь": видео жутких издевательств москвички над малышом взорвало соцсети

08:47
  • четверг
  • 10 января 2019

27-летняя жительница Москвы сняла на видео свои издевательства над малышом. Что из этого вышло?

В интернете разгорается скандал вокруг видео, на котором мать жестоко обращается со своим малолетним ребенком. Москвичка называет малыша, на теле которого заметны синяки, "твариной" и угрожает отправить в детский дом.

Вся эта сцена происходит в ванной. "Меня тошнит от этого ребенка, ты животное", - кричит мать. На вопросы журналистов она ответила, что у них в семье все хорошо – на своих детей (у нее их двое) она иногда покрикивает, но руки не распускает. А кровоподтеки взялись из-за того, что ребенок сам себе навредил.

В случившемся уже разбираются следователи. Как сообщили в СКР порталу "URA.RU", специалисты выясняют, какие там условия проживания. При этом источник агентства РИА ФАН ранее сообщал, что семью уже проверяли сотрудники соцслужб и полиция, и никаких нареканий у них не возникало.

"В этой семье паралич руки из-за последствий родовой травмы. А родители утверждают, что в соцсетях их травят вот уже в течение двух лет", - сообщает агентство.

В соцсетях действительно возмущены данной в видеозаписью. Некоторые даже просят лишить женщину родительских прав.

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