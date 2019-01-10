США объявили об уничтожении российского военного спутника

Он прекратил орбитальное существование 5 января

Российский спутник "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око" сошел с орбиты. В Минобороны России пока не стали комментировать эту информацию.

Спутник сгорел в атмосфере 5 января. О произошедшем сообщили эксперты информационного ресурса слежения SatTrackCam Leiden (Cospar 4353).

Также о гибели российского космического аппарата рассказало Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). В Пентагоне отметили, что NORAD не делало заявлений по поводу произошедшего, передает РИА Новости.

"Космос-2430" вывели на космическую орбиту в октябре 2007 года. Он был запущен с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Молния-М". Некоторые СМИ отмечали, что аппарат выработал свой ресурс еще в 2012 году. Связь с ним с тех пор была потеряна.