Россиянам стали массово отказывать в трудоустройстве

Соискателей "пробивают" по своим каналам службы безопасности

Россияне стали чаще сталкиваться с отказом в работе из-за проверок служб безопасности компаний. Об этом газете "Известия" рассказали несколько человек, столкнувшихся с подобной ситуацией. По их словам, никакого криминального прошлого у них нет, как и увольнений по статье. По некоторым данным, соискатели могли попасть в нелегальные черные списки.

"Все время сталкивался с одним и тем же: прохожу стажировку, моими навыками все довольны, а через пару дней приходит уведомление, что я не прошел проверку службы безопасности. При этом я не могу даже предположить, почему оказался в черном списке", - рассказал москвич Артем Мешков.

Другой соискатель Антон Ильин выяснил, что его не брали на работу из-за полного тезки, у которого огромный долг и непогашенная судимость, пишут "Известия".

Работодатели действительно все чаще обращаются к проверкам, чтобы избежать, например, промышленного шпионажа. Однако закон "О персональных данных" на стороне простых граждан. Соискатель может потребовать привлечь нанимателя к ответственности, если тот собирает о нем данные, которые не связаны с трудовой деятельностью.