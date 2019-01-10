Лукьяненко рассказал о финале "Дозоров"

​Российский писатель сравнил себя с Артуром Конан Дойлом

Известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал о том, когда начнет полноценную работу над седьмой книгой из серии "Дозоров". По его словам, она станет последней в цикле.

"Она должна поставить большую жирную точку во всей этой истории. Я уже неоднократно порывался это сделать, и, как Конан Дойл, вновь "воскрешал" героя", - отметил Лукьяненко.

По его словам, он уже придумал неожиданный поворот. При этом Лукьяненко не стал утверждать, что главный герой романов Антон Городецкий умрет, однако это точно будет конец истории. "Я закрою тему с "дозорами" навсегда", - заявил российский писатель.

Первая глава последней книги уже готова. По словам автора цикла, это 6–7% от будущего романа. Тем не менее, полноценная работа над финальной частью начнется только весной 2019 года. К этому моменту Лукьяненко планирует завершить "космооперу", которую пишет в настоящее время.

Также Лукьяненко рассказал о том, какой смысл закладывал в свои произведения. По его словам, цикл романов повествует о буднях спецслужб, которые работают в условиях "холодной войны" между темными и светлыми волшебниками, пишет газета "Известия". В частности, речь идет об "извечном конфликте альтруизма и эгоизма".

"Да, его можно привязать к нашей недавней истории. Коммунистическая идеология декларировала альтруизм. Капитализм, наоборот, провозгласил свободу личности", - подчеркнул писатель.

При этом автор считает, что такое "столкновение ценностей" пронизывает всю историю человечества. В книгах он хотел показать, что не все так однозначно. "Необязательно альтруизм — это благо, а эгоизм — зло", - отметил Лукьяненко.

Серия книг по вселенной "Дозоров" является одной из самых популярных в современной фантастике в России. Первая книга о светлом маге Антоне Городецком вышла в 1998 году. Она называлась "Ночной Дозор". После этого появились "Дневной Дозор", написанный в соавторстве с Владимиром Васильевым, "Сумеречный Дозор" и "Последний Дозор", опубликованный в 2005 году. Однако на этом Лукьяненко останавливаться не стал. В 2012 году появился "Новый Дозор", продолживший историю Городецкого. Затем появился "Шестой Дозор".

В 2004 году кинорежиссер Тимур Бекмамбетов снял фильм по мотивам первой книги цикла. Он также назывался "Ночной дозор". Спустя два года на экраны вышло продолжение истории - "Дневной Дозор". Главного героя Антона Городецкого в обеих кинолентах сыграл Константин Хабенский.