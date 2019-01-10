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Фото спящего в церкви Порошенко вызвало оторопь

09:55
  • четверг
  • 10 января 2019

На передаче томоса священник потерял сознание у ног президента Украины

Бывший премьер Украины Николай Азаров обратил внимание на снимок "так называемого Порошенко", который спит в стамбульском соборе Святого Георгия во время церемонии передачи томоса об автокефалии.

 

Само мероприятие произошло еще 6 января. Тогда сообщалось, что рядом с украинским президентом из-за духоты упал в обморок священнослужитель. При этом, как указал Азаров, Порошенко даже не обратил на это событие никакого внимания.

Экс-премьер Украины сравнил томос с "вожделенным" везвизом. "Это то, без чего Порошенко, Филарет и им подобные жить не могут в отличие от простых украинцев, которые и с "Томосом" и без "Томоса" еле-еле "концы с концами" сводят и голову себе "Томосом" не забивают", - написал Азаров в Facebook.

Накануне томос был подписан всеми членами Константинопольского Синода в Стамбуле, куда его специально доставили для этого из Киева.

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Скриншот со страницы Николая Азарова
Скриншот со страницы Николая Азарова
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