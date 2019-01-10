При производстве российского лайнера МС-21 возникли серьезные проблемы

​Виноваты санкции США

Материалы для композитного крыла российского самолета МС-21 из Соединенных Штатов и Японии могут не привезти. В связи с этим Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и "Ростех" пытаются найти возможность выпуска аналогов в России.

Проблемы возникли из-за санкций США. В американский черный список попали АО "Аэрокомпозит", являющееся структурой ОАК, а также АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" (структура "Ростеха").

В России еще есть запасы необходимых материалов. Однако их хватит только на шесть самолетов. При этом, чтобы найти аналоги в России, нужны длительные ОКР и сертификация. Это может задержать запуск самолета в серию с 2020 года на несколько лет, передает газета "Коммерсантъ".

Есть вариант с закупкой композитов в Китае, однако они в два раза толще и тяжелее тех, что используются сейчас. Кроме того, при производстве самолета можно и вовсе отказаться от композитного крыла и выполнить его из металла. Но для этого потребуются повторные испытания. Кроме того, удлиненное композитное крыло позиционируется как основное конкурентное преимущество МС-21. В ОАК уже заявили, что не хотят рассматривать варианты с заменой композитов на металл.

Удлиненное крыло из композитных материалов должно было повысить экономичность лайнера, а также увеличить ширину салона по сравнению с его аналогами. Эксперты подчеркнули, что отказ от композитного крыла лишает смысла весь проект. Его стоимость Счетная палата оценила в 438 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что поставки самолета Sukhoi Superjet 100 из России в Иран находятся под угрозой срыва. Причина в том, что более 10% деталей лайнера производятся в США. Но американский Минфин отказался давать экспортный сертификат. Теперь придется заменять американские запчасти, но на это уйдет много времени.