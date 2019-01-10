ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ученые увидели дату конца света на картине "Тайная вечеря"

10:23
  • четверг
  • 10 января 2019

Стало известно, когда ждать Апокалипсиса

Работавшие в Ватикане ученые смогли расшифровать тайное послание со знаменитой картины Леонардо да Винчи "Тайная вечеря". Как утверждает Сабрина Сфорца Галиция, "тайный код" находится в окне за спиной Иисуса Христа.

Итальянка разгадала послание, основываясь на отраженных на картине астрологических символах и буквах латинского алфавита. Она полагает, что землю уничтожит великий потоп, который начнется в марте 4006 года и завершится в ноябре этого же года, пишут "Дни.Ру".

"Тайная вечеря" изображает сцену последней трапезы Христа со своими учениками. На картине запечатлен момент, когда Иисус произносит слова о том, что один из апостолов предаст его.

О том, когда ждать конец света в 2019 году – читайте в материале ТВЦ.Ru.

Главное сегодня
Картина "Тайная вечеря"
Картина "Тайная вечеря"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.