Ученые увидели дату конца света на картине "Тайная вечеря"

Стало известно, когда ждать Апокалипсиса

Работавшие в Ватикане ученые смогли расшифровать тайное послание со знаменитой картины Леонардо да Винчи "Тайная вечеря". Как утверждает Сабрина Сфорца Галиция, "тайный код" находится в окне за спиной Иисуса Христа.

Итальянка разгадала послание, основываясь на отраженных на картине астрологических символах и буквах латинского алфавита. Она полагает, что землю уничтожит великий потоп, который начнется в марте 4006 года и завершится в ноябре этого же года, пишут "Дни.Ру".

"Тайная вечеря" изображает сцену последней трапезы Христа со своими учениками. На картине запечатлен момент, когда Иисус произносит слова о том, что один из апостолов предаст его.

О том, когда ждать конец света в 2019 году – читайте в материале ТВЦ.Ru.