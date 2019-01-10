Украинские военные похитили российского футболиста

Работники херсонского военкомата выполняли план

В украинском Херсоне произошло похищение футболиста, приехавшего из Крыма. Об этом рассказал представитель Уполномоченного по соблюдению прав человека в Крыму, назначенным властями в Киеве, Исмаил Халиков.

В эфире радио "Куреш" он рассказал, что 20-летний молодой человек приехал в Херсон, чтобы предложить свои услуги местным футбольным клубам "Кристаллу" или "Таврии". В 08:00 утра он пошел в местный магазин АТБ. Тут к нему подошли два человека и спросили, сколько ему лет, откуда он и служил ли в армии. Услышав, что в армии он не служил и приехал из Крыма, неизвестные взяли парня под руки, посадили в машину и заперли там.

Позднее выяснилось, что крымчанин попался в руки работникам Херсонского городского военкомата. Они доставили его туда и отправили на медицинскую комиссию, передает РИА Новости.

"Он реально, по его словам, прошел только стоматолога и окулиста, а все остальное ему поставили автоматом, все печати", - подчеркнул Халиков. В какой-то момент молодой человек остался без присмотра в военкомате и смог дозвониться до своей матери. Именно она забила тревогу и обратилась за помощью к украинским волонтерам.

Спасать крымчанина приехал сам Халиков. Он обнаружил его в областном распределительном пункте примерно в 13:00. По его словам, сотрудники военкомата даже не стали идентифицировать похищенного ими человека. Они не попросили у него паспорт. Фамилию же записали с его слов, сообщает "Комсомольская правда в Крыму".

"Я говорю: "А если это агент ФСБ? Как вы его вообще идентифицировали?". А они говорят: "А у нас план", - добавил Халиков. По его словам, обращение похищенного крымчанина передано в прокуратуру. Сейчас в происшествии разбираются правоохранительные органы.