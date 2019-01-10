ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинские военные похитили российского футболиста

10:42
  • четверг
  • 10 января 2019

Работники херсонского военкомата выполняли план

В украинском Херсоне произошло похищение футболиста, приехавшего из Крыма. Об этом рассказал представитель Уполномоченного по соблюдению прав человека в Крыму, назначенным властями в Киеве, Исмаил Халиков.

В эфире радио "Куреш" он рассказал, что 20-летний молодой человек приехал в Херсон, чтобы предложить свои услуги местным футбольным клубам "Кристаллу" или "Таврии". В 08:00 утра он пошел в местный магазин АТБ. Тут к нему подошли два человека и спросили, сколько ему лет, откуда он и служил ли в армии. Услышав, что в армии он не служил и приехал из Крыма, неизвестные взяли парня под руки, посадили в машину и заперли там.

Позднее выяснилось, что крымчанин попался в руки работникам Херсонского городского военкомата. Они доставили его туда и отправили на медицинскую комиссию, передает РИА Новости.

"Он реально, по его словам, прошел только стоматолога и окулиста, а все остальное ему поставили автоматом, все печати", - подчеркнул Халиков. В какой-то момент молодой человек остался без присмотра в военкомате и смог дозвониться до своей матери. Именно она забила тревогу и обратилась за помощью к украинским волонтерам.

Спасать крымчанина приехал сам Халиков. Он обнаружил его в областном распределительном пункте примерно в 13:00. По его словам, сотрудники военкомата даже не стали идентифицировать похищенного ими человека. Они не попросили у него паспорт. Фамилию же записали с его слов, сообщает "Комсомольская правда в Крыму".

"Я говорю: "А если это агент ФСБ? Как вы его вообще идентифицировали?". А они говорят: "А у нас план", - добавил Халиков. По его словам, обращение похищенного крымчанина передано в прокуратуру. Сейчас в происшествии разбираются правоохранительные органы.

Новости по теме
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.