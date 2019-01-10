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Раздал леденцы и хлопнул рукой: Трамп во время встречи унизил сенаторов

12:11
  • четверг
  • 10 января 2019

Демократы увидели вспышку гнева президента США

В США переговоры по согласованию параметров госбюджета закончились полным провалом. Дональд Трамп просто ушёл со встречи с демократами, когда те вновь отказались выделить 6 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Встреча американского президента с представителями Демократической партии оказалась короткой. Стороны озвучили то, что, по сути, и так было известно. Трампу подавай 6 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, демократам - новый бюджет без лишних расходных статей. На том и разошлись.

"Только что ушел со встречи с Чаком и Нэнси, абсолютная трата времени. Я спросил, что произойдет через 30 дней, если я быстро всё завершу, то вы утвердите план по безопасности на границе, в том числе стену или стальной барьер? Нэнси сказала: "Нет". Я сказал "До свидания", больше ничего не работает!" – написал Трамп в Twitter.

Не работает с 22 декабря прошлого года, когда должны были утвердить главный финансовый документ страны. Этот шатдаун - третий за время президентства Трампа. Если сторонам не удастся прийти к компромиссу, может оказать и самым длинным в истории страны. Но уступать никто не торопится.

"Он просто встал и сказал: в таком случае нам нечего обсуждать. Мы снова увидели вспышку гнева из-за того, что он не смог добиться своего", - отметил  лидер демократов в сенате Чак Шумер.

В завершении своего выступления лидер Демократической партии пожаловался журналистам: покидая стол переговоров, Дональд Трамп по этому столу возмущенно хлопнул. Однако вице-президент Майк Пенс заявил, что ничего подобного не было.

"Президент вошел в комнату и раздал леденцы собравшимся. Не помню, чтобы он хоть раз повысил голос или хлопнул рукой", - рассказал он.

Леденцы, пожалуй, все, что может предложить пока Трамп. Своего финансирования лишились четверть госучреждений. Закрыты национальные парки и музеи. В неоплачиваемый отпуск ушли 800 тысяч госслужащих.

Накануне Палата представителей одобрила Законопроект о частичном финансировании правительства США. А это значит, что свою работу смогли бы возобновить министерство финансов, налоговое управление, федеральный суд. Однако в документе нет ни слова про финансирование строительства стены. И это вряд ли понравится сенаторам-республиканцам, которые тоже должны утвердить законопроект.

Из-за такой непримиримой принципиальности страдают обычные граждане. Выпускаемые продукты питания и медицинские препараты не проходят инспекторскую проверку. Приостановлено финансирование NASA - учёные сидят без дела. А вскоре своей работы могут лишиться и пожарные Калифорнии. И шатдаун тут ни при чем.

Пользователи Сети сразу обратили внимание, что Трамп дважды неправильно написал слово "лес". Впрочем, смешного тут мало: президент распорядился прекратить оказывать финансовую помощь штату для борьбы с лесными пожарами.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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