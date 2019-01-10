Британский парламент дал Терезе Мэй три дня

В случае, если сделка с ЕС будет отвергнута, Терезе Мэй придется представить запасной план всего за три дня

В Британии парламент готовится к итоговому голосованию по Brexit. Оно назначено на 15 января. Накануне в королевстве возобновились дебаты. Итогом первого дня дискуссий стал ряд жестких условий правительству.

Графство Кент: почти сотня грузовиков встали в многокилометровую пробку. Британские таможенники репетируют Brexit. Сейчас на досмотр прибывающих из французского Калле машин уходит в среднем две минуты. Прибавить к этому времени еще хотя бы столько же, и длина затора будет в среднем 30 километров. На этот и другие эксперименты правительство в срочном порядке выделило 2 миллиарда фунтов стерлингов. Готовясь к худшему варианту - выходу из ЕС без всякой сделки, передает "ТВ Центр".

Уже через пять дней парламент должен проголосовать за проект соглашения, предложенный премьером. Планировали это сделать еще в декабре. Но тогда Тереза Мэй, опасаясь провала, голосование перенесла. Просто потеряв еще один месяц, констатируют лейбористы. Теперь новые дебаты. И как пишет британская Telegraph, напоминают они, скорее, клише из голливудских блокбастеров: "Никто не хочет бросать оружие. Каждый заявляет, что готов стрелять. Отчего все начинают нервничать". Вот и решили перестраховаться.

- "За" - 308

- "Против" - 297

Это решение достопочтенные джентльмены встречают с восторгом. Если проект Мэй не будет поддержан, правительство должно представить новый в трехдневный срок. Ну а чтобы был стимул поторопиться, парламентарии ограничат финансовые полномочия кабинета министров.

Ссылаясь сразу на несколько высокопоставленных источников, журналисты уверяют: дата развода с Европой может быть перенесена. Впрочем, на прямой вопрос госпожа Мэй пока отвечает однозначно.

"Я рада повторить то, что говорила раньше. Мы покинем Европейский Союз 29 марта, я хочу, чтобы мы покинули его с хорошей сделкой, проект которой лежит на моей столе. Я поддерживаю контакты с европейскими лидерами по поводу обеспокоенности депутатов. Декабрьская встреча глав ЕС показала, что можно получить дополнительные разъяснения в отношении многих вопросов", - отметила она.

Разъяснения, а не гарантии и уступки. И это самое важное. Европейские лидеры уже все сказали. Краеугольный камень - граница между двумя Ирландиями. Северная - часть Соединенного королевства, в то время как Ирландия - член ЕС. Вопрос этот крайне щепетильный и опасный для региона. Еще жива память о событиях столетней давности. Неслучайно лидер старейшей ирландской партии "Шинн фейн" сама едет договариваться в Брюссель.

Впереди финальная "битва" за Brexit и к ней готовится каждый. Если политикам в худшем случае грозит лишь отставка, то рядовые британцы уже подсчитывают финансовые потери. Жесткий вариант будет стоить бюджету 65 миллиардов евро в год.

Матвей Шестаков, Егор Миронов, "ТВ Центр".