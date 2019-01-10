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Сколько жена владельца Amazon получит после развода

11:43
  • четверг
  • 10 января 2019

СМИ оценили состояние жены владельца Amazon после развода

Богатейший человек мира - снова завидный жених. Глава Amazon Джефф Безос объявил о разводе. Брак с Маккензи Таттл продлился более 25 лет.

Как сообщил бизнесмен в своем "Твиттере", они с женой решили расстаться на позитивной ноте. Тем не менее, теперь уже бывшая миссис Безос претендует на половину многомиллиардного состояния мужа - 69 миллиардов долларов, пишет "Газета.Ru". Таким образом, после развода она может возглавить список самых богатых женщин мира.

На данный момент состояние владельца Amazon - почти 150 миллиардов долларов. В прошлом году Джефф Безос поднялся на первую строчку рейтинга Forbes, обогнав Билла Гейтса.

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Джефф Безос и Маккензи Безос
Джефф Безос и Маккензи Безос
Джефф Безос и Маккензи Безос
Джефф Безос и Маккензи Безос
Джефф Безос и Маккензи Безос
Джефф Безос и Маккензи Безос
Джефф Безос и Маккензи Безос
Джефф Безос и Маккензи Безос
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