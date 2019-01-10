В Австрии из-под лавины достали группу школьников

В Европа бушует непогода

В Европе жителям приходится нелегко из-за непрекращающихся снегопадов. Так, в Германии - многокилометровые транспортные заторы, передает "ТВ Центр".

Проблем на трассах доставляют и фуры. Пытаясь выехать со стоянок, машины вязнут в сугробах, а колёса буксуют на льду. Не менее удручающая картина на железных дорогах. Поезд Шафтлах - Мюнхен застрял в пути - полотно завалило снегом. На помощь пассажирам пришли дорожные рабочие.

Во власти непогоды находится Австрия. В альпийских районах спасатели вызволили из-под снежной лавины группу школьников, которая отправилась в горы кататься на лыжах. Несмотря на все предупреждения властей об опасности.

Сильные ветры и поваленные деревья стали причиной обрыва линий электропередачи. Заснеженные дороги вносят коррективы в движение поездов. Нарушено транспортное сообщение. По данным местных синоптиков, снегопады продлятся до конца недели.