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Кейт Миддлтон поздравляют с четвертой беременностью

11:00
  • четверг
  • 10 января 2019

Британцы в восторге от скорого прибавления в королевском семействе

Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком. В этом убеждены британцы. Герцогиню Кембриджскую и ее мужа вовсю поздравляют со скорым прибавлением.
Принц Уильям бросил появившуюся на публике в трусах Кейт Миддлтон

Слух о четвертом ребенке принца Уильяма и Кейт пошел после того, как Daily Mirror опубликовала ставки
букмекеров на будущее королевской семьи. Среди прочего было указано, что шансы на то, что Кейт Миддлтон объявит о четвертой беременности в 2019 году, составляют 2 к 1.

Народ принял данную информацию, как уже свершившийся факт. В Кенсингтонском дворце пока от комментариев воздерживаются.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям обвенчались в 2011 году. Церемония прошла в Вестминстерском аббатстве. Влюбленные уже воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи, который родился в апреле 2018 года. Если у Кейт и Уильяма родится четвертый ребенок, он станет шестым в очереди на престол.

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