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Ученые узнали о превращении Солнца в гигантский алмаз

11:17
  • четверг
  • 10 января 2019

Наше светило ждет будущее белых карликов

Стала известна судьба самой ближней к планете Земля звезды. По данным ученых, Солнце в конечном итоге станет твердым сверхплотным кристаллом.

Такие выводы сделаны на основе наблюдения за так называемыми белыми карликами. Специалисты отметили, что материя этих "мертвых звезд" постепенно кристаллизуется и твердеет. Такие процессы происходят со всеми звездами этого типа, отметил Пир-Эммануэль Тремблэй из британского Уорикского университета. Таким образом, Солнце ожидает то же самое. Но только через примерно 10 миллиардов лет.

Для этих исследований сотрудники университета проанализировали данные космического телескопа Gaia. Они наблюдали за несколькими тысячами белых карликов в пределах 300 световых лет от Земли, говорится в статье в журнале Nature.

Белыми карликами называют остатки "мертвых звезд" небольшой массы. Объекты лишены собственных источников энергии и возникают на конечной стадии эволюции звезд с массой, которая не превышает солнечную более чем в 10 раз. "Остывшим звездам" посвящено множество научных работ. Однако среди ученых нет единого мнения о том, что бывает со звездами наподобие Солнца после их смерти.

Ранее Роскосмос показал страшное будущее нашей планеты. Специалисты госкорпорации считают, что спустя миллиарды лет Солнце, выработав большую часть запасов водорода, разгорится с новой силой. Из-за этого яркость звезды вырастет в тысячи раз, и она выжжет поверхность ближайших к ней планет, в том числе Земли.

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