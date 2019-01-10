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ФСБ изъяла 43 килограмма героина у наркоторговцев

12:19
  • четверг
  • 10 января 2019

ФСБ объявила о ликвидации крупного канала поставок наркотиков из Центральной Азии

ФСБ России пресекла деятельность крупной группировки наркоторговцев. Преступники осуществляли поставки запрещенных веществ в Москву из стран Центральной Азии, передает "ТВ Центр".

Активными членами банды оказались представители сразу нескольких государств. Несмотря на то, что бандиты соблюдали строгую конспирацию и пользовались различными ухищрениями при передаче наркотиков, их удалось взять с поличным.

Задержанные заключены под стражу, возбуждено уголовное дело. Из незаконного оборота оперативники изъяли более 43 килограммов героина.

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Изъятые наркотики
Изъятые наркотики
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