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Крым хлестко ответил готовящему космическую провокацию Киеву

12:07
  • четверг
  • 10 января 2019

В России отреагировали на очередную "чудо-идею" украинской стороны

Украина может прорваться через Керченский пролив в Азовское море при помощи "фиксации из космоса". Такую идею выдвинул экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Однако в Крыму такие заявления назвали блефом. "России скрывать нечего, пусть фиксируют, но главное, чтобы при прохождении через Керченский пролив украинская сторона строго соблюдала международные нормы судоходства и требования российского законодательства", – отметил глава комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.

Также он подчеркнул, что фиксация ничего не даст, если украинская сторона намерена создавать провокации и нагнетать международную обстановку, сообщает РИА Новости. По его словам, российские пограничники будут действовать в рамках закона, защищая границы государства, как и в случае с последней провокацией в Керченском проливе 25 ноября. Заявление бывшего замглвы украинского Генштаба Гемпель объяснил желанием Киева поднять имидж своих военных в глазах жителей страны.

Ситуацию прокомментировал и военный эксперт Иван Коновалов. По его словам, украинские политики отличаются фантастическими заявлениями, а военные из этой страны "далеко от них не ушли".

"Можно вспомнить очень много подобных высказываний. Что-то говорить об этом сложно. Не важно, фиксируются украинские действия из космоса или нет, есть соответствующая конвенция ООН по морскому праву, в рамках которой действует российская сторона", — заявил он.

Коновалов добавил, что западные страны постоянно отслеживают ситуацию в регионе, сообщает RT. Таким образом, можно утверждать, что Романенко не понимает, о чём говорит. Все, что может быть зафиксировано, так это то, что российские пограничные силы "действуют строго в соответствии с международными законами", отметил эксперт.

Как заявил Романенко, необходимо предпринимать новые попытки прохода кораблей ВМС Украины в Азовское море. При этом, стоит устанавливать видео- и аудиосредства контроля, а также транслировать все команды и переговоры со всеми российскими структурами, начиная с выхода из Одессы. Фиксацию прохода из космоса обеспечат западные союзники Киева. Романенко считает, что в таком случае Россия окажется в сложной ситуации. А вот для украинской стороны с военно-политической точки зрения это будет "беспроигрышный вариант".

Ранее власти Крыма озвучили условие для прохождения украинских кораблей в Азовское море. По словам вице-премьера правительства полуострова Георгия Мурадова, украинская сторона должна соблюдать международные правила прохождения водных пространств.

До этого советник президента Украины и главы Минобороны страны Юрий Бирюков заявил, что украинские суда имеют право проходить из Черного моря в Азовское и обратно, как и когда им захочется. В Москве заявления Киева сочли желанием покрасоваться.

Инцидент в Керченском проливе произошел в конце ноября. Российские пограничники задержали три украинских корабля за незаконное пересечение границы. По данному факту ФСБ России возбудила уголовное дело. 24 моряка арестованы до 25 января. В ответ Киев ввел военное положение в десяти областях страны на 30 дней. В России считают инцидент в Керченском проливе провокацией, устроенной президентом Украины Петром Порошенко.

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