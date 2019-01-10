Надвигающиеся выборы вызвали у Порошенко судороги

Новые провокации будут поступать ежедневно

Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что необходимо предпринимать новые попытки прохождения кораблей из Украины через Керченский пролив. Он предложил установить видео- и аудиосредства контроля и транслировать все переговоры с российскими структурами. Романенко рассчитывает на помощь западных союзников в "фиксации прохода из космоса".

Руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов считает, что не стоит воспринимать это заявление всерьез. "Что серьезного в этом заявлении? По сути ничего. У нас с Украиной выработана система совместного использования этого пространства. Сотни раз проходили суда в нашу приграничную зону, и до ареста судна "Норд" никаких инцидентов не было", - сказал Михайлов TVC.Ru.

В "космической фиксации" украинских кораблей эксперт не видит ничего уникального. "Из космоса можно отследить суда, проходящие через любую акваторию, технологии позволяют. Другой момент, что это даст непосредственно украинской стороне в геополитическом смысле? Это, во-первых. Во-вторых, провокации эти наша сторона ждет по сути после Керченского инцидента, и никого это не удивляет", - отметил он.

Военный эксперт предположил, что от подобных заявлений польза только Петру Порошенко. По его словам, действующий президент Украины теряет рейтинг перед выборами, и очередная провокация была бы для него спасительной соломинкой. "Создается впечатление, что в преддверии крайне неудачных для президента Украины выборов, он делает какие-то судорожные попытки ввести еще раз этот блицкриг с военным положением, либо попытаться спровоцировать такую ситуацию, которая привела бы к каким-то кровавым событиям в сторону Украины, чтобы в очередной раз свалить все проблемы государства на российского "агрессора", говоря украинскими тезисами, и перенести всю ответственность за те 5 лет, которые команда Порошенко ведет провальную политику в Киеве", - отметил Александр Михайлов.

По его словам, такие заявления теперь будут поступать в ежедневном режиме. Проконсультировавшись с американскими советниками, Украина будет выдумывать новые информационные поводы, чтобы привлекать внимание СМИ к своим заявлениям и тиражировать комментарии вокруг этого. Для нее создается некий образ, с одной стороны, государства, которое обижено Россией, с другой стороны, борца некого за свои приграничные свободы, которые якобы Россия ущемляет.

"Что касается отслеживания, да ради Бога, пусть следят. Кому они этим мешают? Есть договоренность между Россией и Украиной по совместному использованию акватории, есть международное право. И, самое главное, есть давно устоявшиеся системы информационного обмена между приграничными структурами России и Украины, которые позволяли раньше прекрасно обходиться без перестрелок, без демаршей вот этих, а спокойно работать и использовать эту территорию", - добавил эксперт.

При этом Михайлов предупредил Киев о возможных последствиях. "Если украинская сторона будет продолжать идти на провокации, я думаю, наша сторона будет работать по международному праву. Им главное, вынести все это в масс-медиа. Выборы надвигаются, март не за горами. Осталось несколько недель по сути для своих пиар-провокаций, поэтому Порошенко будет использовать каждый день для новых заявлений, а может быть, для реальных действий. Его союзники по альянсу сами провоцируют его на эти вещи. Сама западная сторона естественно свои корабли туда посылать не будет", - подытожил он.