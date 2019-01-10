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Пенсионерам подняли "возрастную" часть выплат

12:45
  • четверг
  • 10 января 2019

Деньги приходят ежемесячно с простой пенсией

С 1 января 2019 года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, начинают получать надбавку к пенсии в размере 5334 рублей, а не 4892 рублей, как годом ранее. Таким образом, "возрастная" часть пенсионных выплат возросла на 400 рублей.

В Пенсионном фонде России (ПФР) отметили, что пенсия гражданина автоматически станет больше, когда ему исполнится 80 лет. Однако если пенсия является социальной или выплачивается по потере кормильца, то по достижении человеком 80 лет она уже не увеличится даже несмотря на возраст. Кроме того, надбавки не стоит ждать инвалидам I группы. Причина в том, что они уже получают двойной размер фиксированной выплаты.

А еще пенсионер может получить доплату по уходу. Ее начисляют, если за ним ухаживает трудоспособный неработающий гражданин, сообщает "Российская газета". Она выплачивается пенсионеру для того, чтобы он смог рассчитаться со своим помощником. При этом ухаживающий за ним человек может даже не быть родственником и не жить вместе с пенсионером. Кроме того, ухаживающему будет начисляться страховой стаж за время ухода, а также 1,8 балла за каждый год.

До этого министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал о том, что будет с пенсиями россиян в 2019 году. С первого дня нового года пенсии неработающих пенсионеров увеличены на тысячу рублей. Таким образом, их проиндексировали на 7,05%. А еще, с первого дня наступившего года пенсионеры, живущие в селах не менее 30 лет, получат прибавку к пенсии в размере 2 400 рублей.

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