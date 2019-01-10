Российские студенты получат две отсрочки от армии

Госдума приняла в первом чтении законопроект о двух отсрочках от армии для студентов

В четверг Госдума приняла в первом чтении сразу два важных законопроекта. Один из них касается ужесточения наказания за онлайн-продажу фальшивых лекарственных препаратов, передает "ТВ Центр".

Депутаты предлагают ввести уголовную ответственность за сбыт заведомо некачественной продукции в интернет-магазинах. Максимальное наказание в этом случае составит 12 лет тюрьмы и 5 миллиардов рублей штрафа. А владельцев сайтов, которые публикуют рекламу фальшивок, ждет административная ответственность.

Другая инициатива, одобренная депутатами, дает возможность получить две отсрочки от армии в период обучения в вузе. Это позволит молодым людям получать образование непрерывно и в бакалавриате, и в магистратуре - независимо от даты наступления призывного возраста.