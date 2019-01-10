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Собянин открыл новую железнодорожную платформу "Карачарово"

14:28
  • четверг
  • 10 января 2019

Открыт новый остановочный пункт Горьковского направления Московской железной дороги

Сергей Собянин в четверг открыл платформу "Карачарово" Горьковского направления Московской железной дороги. Новый остановочный пункт перенесли на полкилометра ближе к МЦК, что позволит пассажирам сократить время на пересадку в три раза.

По словам мэра, реализация этого проекта - всего лишь один из этапов создания крупного Транспортно-пересадочного узла "Рязанская". В его состав также войдёт строящаяся станция метро "Нижегородская", которую планируют открыть к началу следующего года. Собянин также подчеркнул, что новая платформа "Карачарово"  улучшила доступность к МЦК для многих жителей многих районов.

"Это ряд московских районов, Подмосковья, в том числе города Железнодорожный и ряд других. Так что важный этап в формировании нового ТПУ. В целом это новые восточные ворота Москвы, в котором будут сосредоточены пять разных направлений общественного транспорта", - заявил Собянин.

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Платформа "Карачарово"
Платформа "Карачарово"
Платформа "Карачарово"
Платформа "Карачарово"
Платформа "Карачарово"
Платформа "Карачарово"
Платформа "Карачарово"
Платформа "Карачарово"
Платформа "Карачарово"
Платформа "Карачарово"
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