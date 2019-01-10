Стала известна причина затопления Тушинского тоннеля

Появились подробности инцидента на Волоколамском шоссе

Оперативные службы Москвы в четверг приступили к ликвидации последствий разлива воды с сооружений канала имени Москвы. Для координации работ создан оперативный штаб, который возглавил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Все городские службы работают на месте инцидента, в районе Тушинского тоннеля на северо-западе Москвы", - сообщили ТАСС в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин озвучил официальную причину случившегося – размыв, который образовал проседание грунта на площади пять на 15 метров. "В настоящее время во избежание порчи автомобилей движение по тоннелю остановлено, а участок изолирован", - приводит его слова РИАМО.

Уже в скором времени станет известно, когда транспорт пустят по тоннелю.