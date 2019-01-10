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Порошенко опозорился с "Героем Украины" Филаретом

13:23
  • четверг
  • 10 января 2019

Президента уличили в незаконной деятельности

Экс-начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк отметил, что президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины лидеру раскольников и бывшему главе неканонической УПЦ патриарху Филарету незаконно.

По его словам, согласно закону украинский лидер не может принимать такие решения в одиночку. Порошенко должен был сначала получить представление соответствующих органов и наградной лист установленного образца. Кроме того, он подчеркнул, что кандидатов на звание Героя Украины выдвигают по месту их работы.

Вместе с тем, Вовк предложил к утру оформить хотя бы представление Комиссии государственных наград и геральдики при президенте Украины. Она содержится в перечне уполномоченных органов, передает сайт Strana.ua.

В среду Порошенко присвоил звание Героя Украины Филарету за выдающуюся роль в становлении так называемой независимой церкви. Кроме того, 9 января документ об этой независимости - томос - был подписан всеми членами Константинопольского Синода в Стамбуле, куда его специально доставили для этого из Киева.

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