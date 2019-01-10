ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Укравшему 100 тысяч рублей у пенсионера грозит 10 лет тюрьмы

15:34
  • четверг
  • 10 января 2019

Подельника преступника разыскивает полиция

В подмосковном Подольске задержали одного из мужчин, которые украли у пенсионера более 100 тысяч рублей, сообщает "ТВ Центр".

Злоумышленники подошли на улице к 88-летнему местному жителю и предложили купить комплект белья. Денег с собой у пожилого человека не было, и он пригласил незнакомцев домой. Молодые люди включили обаяние, и нашли повод выпроводить старика из комнаты.

Похищенные деньги злоумышленник успел потратить, его подельник - в розыске. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы.

Главное сегодня
Пострадавший пенсионер
Пострадавший пенсионер
Подозреваемый в краже
Подозреваемый в краже
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.