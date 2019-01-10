Укравшему 100 тысяч рублей у пенсионера грозит 10 лет тюрьмы

Подельника преступника разыскивает полиция

В подмосковном Подольске задержали одного из мужчин, которые украли у пенсионера более 100 тысяч рублей, сообщает "ТВ Центр".

Злоумышленники подошли на улице к 88-летнему местному жителю и предложили купить комплект белья. Денег с собой у пожилого человека не было, и он пригласил незнакомцев домой. Молодые люди включили обаяние, и нашли повод выпроводить старика из комнаты.

Похищенные деньги злоумышленник успел потратить, его подельник - в розыске. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы.