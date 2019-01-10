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Московские врачи взялись за безнадежный случай и поставили на ноги пациентку

15:13
  • четверг
  • 10 января 2019

Женщина ходит пока неуверенно и только при помощи ходунков, но и это уже победа

В 31-й городской больнице провели сложную операцию пациентке с перепротезным переломом. Она повредила бедренную кость - уже  после того, как ей заменили коленный сустав. Женщину четыре раза оперировали  в других клиниках. И каждый раз неудачно.

Каждый шаг для Валентины Ивановны - маленькое испытание. Ходит пока неуверенно и только при помощи ходунков, но и это уже победа. За два года мышцы атрофировались практически полностью - даже дойти до ванной или кухни было невозможно. В больницу ее привезли на носилках. А теперь вот так спокойно можно гулять по больничным коридорам. О том, что произошло 2 года назад, женщина рассказывает, едва сдерживая слезы.

"Упала дома на кухне. В результате этого падения у меня случился перелом бедра. Я два года не ходила. Считалась как лежачая больная", - рассказала Валентина Абросимова.

​Случай действительно серьезный. Ситуацию осложнял и возраст пациентки - 74 года, и установленный более 10 лет назад эндопротез коленного сустава. За два с половиной года Валентина Ивановна перенесла несколько операций, но успеха не было - только нестерпимые боли и серьезный стресс. Из-за болезни и малоподвижного образа жизни бедренная кость уже была не в состоянии ни срастись, ни выдерживать нагрузки. Врачи приняли единственно верное решение -  заменить собственную кость пациентки на искусственную. Для этого пришлось делать эндопротезирование. Операция сложная и достаточно редкая.

​Результат Валентина Ивановна ощущает уже сейчас - спустя полгода после хирургического вмешательства. Для нее самое главное - это получить возможность снова ходить и делать такие привычные в прошлом домашние дела.

​Александра Сергомасова, Дмитрий Иванов, Кирилл Волков, "ТВ Центр".

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