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В Тушинский тоннель выливается 50 литров воды в секунду

13:40
  • четверг
  • 10 января 2019

Движение по Волоколамскому шоссе пообещали восстановить в пятницу, 11 января

На Волоколамском шоссе под каналом имени Москвы в четверг прорвало дамбу, затоплен Тушинский тоннель. На место происшествия стянуты профильные службы, однако остановить поток пока не удается. В тоннель выливается по 50 литров воды в секунду, передает "ТВ Центр".

Провал грунта над сооружением увеличился до 75 квадратных метров. В момент ЧП машин в тоннеле не было. Сейчас движение в сторону области перекрыто от метро "Сокол" и будет восстановлено не раньше пятницы.

Столичные власти рекомендуют объезжать подтопленный тоннель по Ленинградскому шоссе. Изменено несколько маршрутов общественного транспорта.

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Аварийные службы работают на месте затопления Тушинского тоннеля
Аварийные службы работают на месте затопления Тушинского тоннеля
Аварийные службы работают на месте затопления Тушинского тоннеля
Аварийные службы работают на месте затопления Тушинского тоннеля
Проседание грунта над Тушинский тоннелем
Проседание грунта над Тушинский тоннелем
Аварийные службы работают на месте затопления Тушинского тоннеля
Аварийные службы работают на месте затопления Тушинского тоннеля
Аварийные службы города на месте происшествия
Аварийные службы города на месте происшествия
Затопление Тушинского тоннеля
Затопление Тушинского тоннеля
Затопление Тушинского тоннеля
Затопление Тушинского тоннеля
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