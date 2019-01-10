В Тушинский тоннель выливается 50 литров воды в секунду

Движение по Волоколамскому шоссе пообещали восстановить в пятницу, 11 января

На Волоколамском шоссе под каналом имени Москвы в четверг прорвало дамбу, затоплен Тушинский тоннель. На место происшествия стянуты профильные службы, однако остановить поток пока не удается. В тоннель выливается по 50 литров воды в секунду, передает "ТВ Центр".

Провал грунта над сооружением увеличился до 75 квадратных метров. В момент ЧП машин в тоннеле не было. Сейчас движение в сторону области перекрыто от метро "Сокол" и будет восстановлено не раньше пятницы.

Столичные власти рекомендуют объезжать подтопленный тоннель по Ленинградскому шоссе. Изменено несколько маршрутов общественного транспорта.