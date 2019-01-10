Лукашенко сделал официальное заявление об объединении России и Белоруссии

Белорусский лидер заявил, что "никто никого не наклонит"

Россия и Белоруссия решили все проблемы в "более или менее приемлемом варианте". Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании о подходах к развитию интеграционных направлений.

Как сообщают белорусские СМИ, Лукашенко констатировал, что небольшие проблемы остались. В частности, речь идет о поставках из Белоруссии сельскохозяйственной и пищевой продукции. По его словам, "эти позорные вопросы над снимать".

Говоря об интеграции России и Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что никакого объединения двух стран не будет. По его словам, обсуждения этого вопроса "очень глупые и притянуты за уши".

"Мы должны были в свое время принять Конституционный акт, то есть Конституцию Союзного государства, и там все должно было быть прописано: и органы управления, и органы власти, и единая валюта, политика и так далее. Россия отказалась в свое время идти этим путем", - приводит слова белорусского лидера агентство БелТА.

Он подчеркнул, что обе страны могут развиваться только на равноправной основе — не потому что так хочет сам Лукашенко, а потому что это фундаментальные принципы любого союза.

"Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет.

Здесь никто никого не наклонит", - заключил президент Белоруссии.

