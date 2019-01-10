Любовницу Гуфа выгнали из "Дома-2" после страшных обвинений

Девушка все отрицает и грозится судом за лживые слухи

18-летняя Яна Шевцова стала известной после романа с популярным рэпером. После расставания девушка пришла искать любовь на реалити-шоу "Дом-2". Однако на проекте Яна пробыла недолго.

Звезда "Дома-2" Лера Фрост обвинила Яну в распространении ВИЧ-инфекции. "Неважно, кто и когда донес мне эту информацию. Я просто попросила руководство проверить ее на наличие болезни", - сказала девушка.

Увидев, как Яна себя ведет в эфире, Лера пришла в ужас. "Я поняла, что она будет спать со всеми, тем самым подвергая опасности многих участников. Насколько мне известно, ее выгнали с проекта вместе с парнем, с которым у нее была интимная связь. Видимо, информация все-таки подтвердилась", - цитирует Фрост "СтарХит".

Бывшая девушка Гуфа хотела построить отношения с Захаром Саленко, с которым ранее встречалась Лера Фрост. Поэтому она решила предупредить бывшего возлюбленного о возможной опасности. Она рассказала о болезни Яны его матери, с которой они состоят в хороших отношениях.

"Считаю, что на реалити-шоу всем участникам надо предоставлять медицинские справки, чтобы избежать серьезных неприятностей", – добавила Фрост.

Накануне Яна Шевцова написала в Instagram, что готова сдать анализы. Девушка пригрозила распространителям слухов судом.

Ранее сообщалось о том, что на "Доме-2" нашли смертельную болезнь. Накануне Лера Фрост высказалась о реалити-шоу на своей странице в Instagram. Фрост заявила, что один из новых участников шоу серьезно болен.