Останки человека 25 лет пролежали в шахте московского лифта

Устанавливается личность умершего

Следователи проводят проверку по факту обнаружения скелета человека в шахте лифта недостроенного здания на юге Москвы. Череп и кости были обнаружены утром 9 января под слоем земли.

Согласно предварительным данным, смерть человека наступила более 25 лет назад. Сейчас выполняются проверочные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося. Кроме того, выясняется личность потерпевшего.

Также, как рассказала представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится на сайте столичного главка СКР.

Ранее сообщалось, что останки обнаружены в районе Бирюлево Восточное. Отмечалось, что человек мог умереть около года назад.