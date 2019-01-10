Собянин: полностью устранить последствия аварии в районе Тушинского тоннеля планируется до утра пятницы

Такое поручение дал мэр Москвы

Последствия прорыва воды в районе Тушинского тоннеля планируется устранить до утра пятницы. Такое поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТВЦ.RU.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что работы по откачке воды займут около шести часов,. Еще два-три часа потребуется на очистку территории от грязи.

"Было принято решение приоткрыть несколько задвижек, щитов, понижение уровня воды идет. Надеемся, что с открытием второго щита вода будет уходить быстрее, чтобы в течение шести часов примерно слить всю воду с тела шлюза", - сказал он.

Прорыв воды из канала имени Москвы в районе Тушинского тоннеля произошел в четверг днем. Пока остановить поток не удается. Вода выливается по 50 литров в секунду.