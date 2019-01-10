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Подробности жуткого нападения собаки на курьера в Москве

14:11
  • четверг
  • 10 января 2019

Потерпевший получил укушенные раны

В полицию обратился пострадавший мужчина. Он сообщил, что в квартире дома в Гагаринском районе столицы на него натравили русскую гончую собаку, забрали посылку с товаром на сумму 680 рублей и не оплатили ее.

Оперативные работники выяснили, что на лестничной клетке между курьером и заказчиком разгорелся скандал. Мужчина не хотел оплачивать доставку посылки, так как курьер опоздал.

"После словесной перепалки заказчик все же ушел в квартиру за деньгами, а курьер прошел за ним, после чего находившаяся в комнате собака породы русская гончая напала на мужчину, и тот, спасаясь, выбежал в подъезд", - приводит слова источника в правоохранительных органах Агентство "Москва".

По его словам, курьер считает, что клиент специально натравил на него собаку, потому что не хотел оплачивать заказ.

Раненому курьеру оказали медицинскую помощь. Правоохранительные органы занимаются расследованием обстоятельств дела.

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