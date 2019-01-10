Названа причина расставания Пугачевой и Галкина

Супругам не суждено быть вместе

Алла Пугачева и Максим Галкин в скором времени могут расстаться. Об этом заявила нумеролог Клара Куздебнаева. По словам специалиста, отношения супругов под угрозой из-за "периода спада", который ожидает Примадонну.

Нумеролог даже назвала дату развода певицы и юмориста. "У них расставание идет через два года. Будет достаточно конфликтная ситуация. Сложная полоса – 43, 44, особенно 44 года, а это совпадает с периодом спада у Аллы Борисовны", - заявила Куздебнаева.

Специалист отмечает, что сохранность семьи зависит "от великого терпения Примадонны". По словам нумеролога, Пугачева благодаря силе духа способна преодолеть любые невзгоды, в том числе в отношениях с мужем, сообщает Пятый канал.

Максим Галкин и Алла Пугачева заключили брак 23 декабря 2011 года. При этом с 2005 года юморист и певица жили вместе, в одном из интервью Алла Борисовна призналась, что они начали встречаться с 2001 года. 18 сентября 2013 года у Пугачевой и Галкина родились дочь Елизавета и сын Гарри, паре пришлось воспользоваться услугой суррогатной матери. 18 ноября 2017 года Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались, передает "Дни.Ру".