Падение российского спутника показали в прямом эфире

Кадры попали в трансляцию матча по крикету в Новой Зеландии

Военный спутник Министерства обороны РФ упал и сгорел в атмосфере 5 января. Падающие обломки космического объекта попали в прямой эфир во время показа спортивного соревнования в Новой Зеландии.

Видео было опубликовано на сайте SatTrackCam. Администрация портала предположила, что в объектив камеры попали обломки российского спутника "Космос-2430".

Спутник выводили из строя в плановом порядке, пишет Daily Storm. Его запустили в 2007 году, до 2012 года аппарат функционировал в составе орбитальной группировки.

«Космос-2430» был предназначен для предупреждения о возможном ракетном нападении, однако исчерпал свои ресурсы. Обломки аппарата полностью сгорели в атмосфере на высоте около 100 километров.