Большой противолодочный корабль "Североморск" восхитил севастопольцев

В Севастополе "Североморск" пробудет два месяца

В Севастополь в четверг прибыл большой противолодочный корабль Северного флота. "Североморск" встанет в порту для прохождения планового ремонта. Около полугода военный корабль провел в дальнем походе: экипаж обеспечивал безопасность гражданских судов, выполнял дипломатические задачи и участвовал в международных учениях.

Такого гостя Севастополь ещё не встречал. Большой противолодочный корабль "Североморск" протяжными гудками приветствует флагман черноморского флота - крейсер "Москва". На берегу играет оркестр.

"Североморск" спустили на воду в 80-х под именем "Симферополь". Но в Крым за 30 лет службы корабль пришёл впервые. И впервые ему пришлось швартоваться кормой - на Северном флоте это делают боком. Среди членов экипажа есть и коренные севастопольцы. Для них и для родственников это особенный день.

Корабли такого класса используют в дальней морской зоне. Их главное предназначение - борьба с подводными лодками. Для этого на борту есть различные торпедные аппараты. Главный из них - раструб. Он может поражать и надворные цели. Впрочем, иногда и одного грозного вида корабля хватает для устрашения вероятного противника.

Речь о пиратах - сегодня это самая серьёзная угроза для гражданского судоходства. Военные корабли, в том числе российские, по сути, охраняют торговые караваны и следят за порядком в опасных районах. Например, в Анденском проливе. Сомалийские пираты действуют там все реже.

Ещё одна миссия - дипломатическая. За время похода "Североморск" зашел с деловым визитом в десятки иностранных портов. Западные эксперты называют заход такого корабля в Чёрное море не угрожающим, но адекватным ответом на очередные натовские учения. 7 января в Румынию зашёл американский десантный корабль. В Севастополе "Североморск" пробудет два месяца и пройдет плановое техобслуживание, экипаж на это время отправится в отпуск.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Севастополь.