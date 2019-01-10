Посадку пассажирского лайнера в экстремальных условиях сняли на видео

Огромный самолет едва не сдуло при приземлении

В аэропорту британского города Бирмингем совершил посадку самолет авиакомпании Emirates. При этом пилотам пришлось сражаться с сильнейшим боковым ветром, который не давал авиалайнеру нормально приземлиться. Запись произошедшего появилась в интернете, передает ТВЦ.ru.

На видео показано, как огромный самолет A380, рассчитанный на более, чем 500 пассажиров, долго не может сесть на взлетно-посадочную полосу, так как его постоянно сносит в сторону. Тем не менее, мастерство пилотов помогло посадить самолет.

А вот A320 компании EasyJet повезло меньше. Экипаж принял решение даже не пытаться посадить машину на ВПП.