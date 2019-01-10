ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посадку пассажирского лайнера в экстремальных условиях сняли на видео

15:54
  • четверг
  • 10 января 2019

Огромный самолет едва не сдуло при приземлении

В аэропорту британского города Бирмингем совершил посадку самолет авиакомпании Emirates. При этом пилотам пришлось сражаться с сильнейшим боковым ветром, который не давал авиалайнеру нормально приземлиться. Запись произошедшего появилась в интернете, передает ТВЦ.ru.

На видео показано, как огромный самолет A380, рассчитанный на более, чем 500 пассажиров, долго не может сесть на взлетно-посадочную полосу, так как его постоянно сносит в сторону. Тем не менее, мастерство пилотов помогло посадить самолет.

А вот A320 компании EasyJet повезло меньше. Экипаж принял решение даже не пытаться посадить машину на ВПП.

Читайте также:
Главное сегодня
Посадка самолета во время штормового ветра
Посадка самолета во время штормового ветра
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.