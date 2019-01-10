Лукашенко сделал резкий выпад в сторону России

Белорусский лидер перешел на угрозы

Россия может потерять своего единственного союзника на западном направлении, утверждает президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, это произойдет в случае провала переговоров с Москвой в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере.

"Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем", - подчеркнул белорусский лидер. Кроме того, он вновь призвал свое правительство найти новые надежные источники, позволяющие компенсировать потери бюджета республики из-за налогового маневра в России.

При этом Лукашенко не считает, что отсутствие договоренностей c российской стороной станет катастрофой для Минска. Также он потребовал даже не думать о перекладывании проблем на плечи жителей Белоруссии, передает ТАСС. По его словам, население не должно почувствовать "никакого дополнительного бремени". Он добавил, что заработать дополнительные 400 миллионов долларов для его страны не проблема.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия могут развиваться только на равноправной основе, так как это фундаментальные принципы любого союза. По его словам, надо "успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет". Говоря об интеграции двух стран, белорусский лидер заявил, что никакого объединения не будет. При этом, он подчеркнул, что Москва и Минск решили все проблемы в "более или менее приемлемом варианте".

В конце 2018 года Лукашенко сказал, что потери белорусской стороны из-за налогового маневра в нефтяной отрасли в России, по его подсчетам составят 10,5 миллиарда долларов. Таков прогноз на ближайшие годы. Также Лукашенко признавался, что не понимает, почему Россия приостановила переговоры по компенсации.

Между тем, в декабре прошлого года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва уже утратила доверие к Минску. В частности, он отмечал, что российская сторона испытывает недоверие к работе белорусской таможни. В пример он привел поставлявшиеся в Россию из Белоруссии растворители, контрафактные сигареты и санкционные продукты.