Секретные файлы КГБ: раскрыта страшная тайна Египетских пирамид

Бывший советский чиновник рассказал о находках из гробницы

Авторы документального фильма "Секретные файлы КГБ" нашли бывшего дипломатического курьера СССР, который был связан с группой советских ученых, работавших в 1960-е годы в Египте. Тогда исследователи обнаружили древнюю гробницу и столкнулись с паранормальным явлением в одной из пирамид.

Мужчина согласился ответить на вопросы создателей картины анонимно. Он рассказал, что перевозил документы из Каира в Москву, среди которых была служебная записка сотрудника КГБ, пишет Daily Express.

Экс-чиновник раскрыл содержание этой записки. "Мои сотрудники получили записи одного из ученых, работающих над находками гробницы. Место нахождения не разглашается. Предметы: ящики с реликвиями, мумифицированное тело, каменный саркофаг и образцы иероглифов", - говорится в документе.

Также среди документов был отчет одного из ученых. Там описывалось, что во время осмотра части стены участники исследовательской группы обратили внимание на странное ощущение. От камней исходила отталкивающая магнитная сила. На гробнице было оставлено пророческое сообщение, согласно которому древние крылатые боги должны будут вернуться.

В одном из документов было указано, что Кремль направил военных для охраны этого места.