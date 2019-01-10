Двое врачей изнасиловали фельдшера в Омске

Всему виной – алкоголь

Следователи в Омской области начали проверку сообщений о групповом изнасиловании врача двумя коллегами на Новый год.

7 января в полицию обратилась 40-летняя фельдшер. Женщина рассказала, что она и еще двое врачей в возрасте 53-х и 56-ти лет выпивали в комнате отдыха 1 января. В какой-то момент женщина уснула, а ее коллеги якобы воспользовались ситуацией и изнасиловали ее. Когда фельдшер пришла в себя, то поняла, что было совершено преступление.

Источник NGS55.ru пишет, что инцидент произошел на станции скорой помощи на Куломзинской, 66А в Старом Кировске. Ситуацию прокомментировал главврач омской станции скорой помощи Максим Стуканов, в учреждении проводится служебная проверка, пишет Газета.Ru.

"1 января на подстанции вообще нет уединенных мест <...> В момент произошедшего в здании находилось три бригады сотрудников", - сообщил Стуканов.

Ранее похожий случай произошел в Уфе. В ночь на 30 октября 2018 года в здании отдела полиции по Уфимскому району трое экс-полицейских изнасиловали девушку-дознавателя. По данному факту возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера и групповом изнасиловании. Арестованные находятся в СИЗО.