ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Почему они не умерли?": Киев возмутили живые Скрипали

15:50
  • четверг
  • 10 января 2019

В деле об отравлении осталось много вопросов

В истории о покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию осталось много вопросов. Один из них – каким образом пострадавшие выжили после отравления смертоносным "Новичком". Об этом заявил эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса.
У Скрипалей снесут крышу

По его мнению, реакция Запада на инцидент была скромной, несмотря на то, что применение химического оружия на территории другого государства - серьезное преступление и акт агрессии.

"Что случилось со Скрипалями, где они, почему они не умерли? Это недостаточно понятная, мистическая история, которая просто была удачной для всех, в том числе и части российских элит, которые заинтересованы в конфронтации с Западом", - сказал Куса в интервью изданию "Апостроф".

Скрипалей отравили в марте 2018 года. По версии Лондона, исполнители покушения – сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. СМИ писали, что под этими именами могут скрываться россияне Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Ранее стало известно местоположение Скрипалей. Британские СМИ предполагают, что они работают на спецслужбы.

Читайте также:
Новости по теме
Сергей Скрипаль и Юлия Скрипаль
Сергей Скрипаль и Юлия Скрипаль
Юлия Скрипаль
Юлия Скрипаль
Юлия Скрипаль
Юлия Скрипаль
Юлия Скрипаль
Юлия Скрипаль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.