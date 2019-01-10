"Почему они не умерли?": Киев возмутили живые Скрипали

В деле об отравлении осталось много вопросов

В истории о покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию осталось много вопросов. Один из них – каким образом пострадавшие выжили после отравления смертоносным "Новичком". Об этом заявил эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса.

По его мнению, реакция Запада на инцидент была скромной, несмотря на то, что применение химического оружия на территории другого государства - серьезное преступление и акт агрессии.

"Что случилось со Скрипалями, где они, почему они не умерли? Это недостаточно понятная, мистическая история, которая просто была удачной для всех, в том числе и части российских элит, которые заинтересованы в конфронтации с Западом", - сказал Куса в интервью изданию "Апостроф".

Скрипалей отравили в марте 2018 года. По версии Лондона, исполнители покушения – сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. СМИ писали, что под этими именами могут скрываться россияне Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Ранее стало известно местоположение Скрипалей. Британские СМИ предполагают, что они работают на спецслужбы.