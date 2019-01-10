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Шок на футбольном поле: автомобиль медиков наехал на травмированного футболиста

16:06
  • четверг
  • 10 января 2019

ЧП произошло в Бразилии

Футболист, получивший травму на матче, ждал врачей на поле. Бригада медиков выехала на помощь пострадавшему, но водитель не справился с управлением и наехал на спортсмена.

Игрок футбольного клуба "Триндаде" получил травму в ходе матча против "Фламенго". Он остался лежать на газоне, испытывая сильную боль. Судья незамедлительно вызвал на поле медиков.

Видео появилось в Twitter портала Globo Esporte. Колесо служебной машины проехало по ноге футболиста. На кадрах видно, что боль пострадавшего усилилась.

Спустя несколько минут игрока подняли с газона и увезли.

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