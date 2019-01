Морские котики застряли на дорогах Канады и ждут помощи властей

Около 40 морских котиков застряли на улицах канадского Ньюфаундленда. Они оккупировали проезжие части и пешеходные улицы города, мешают жителям заходить в дома. Кроме того, животные кусаются.

Seals at mouth of the brook in Roddickton. Wonder where’s DFO. Those seals been there for a few weeks. They are 4 or 5 miles from the ocean and they are probably starving. pic.twitter.com/A9RuA6Njln